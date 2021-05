da Facebook Comune di Avegno

Si avvisa la cittadinanza che, nei giorni 19 e 20 maggio p.v., Via Gilberto Govi e la rampa di accesso a Via Antica Romana saranno chiuse al traffico veicolare per lavori di asfaltatura.

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta negli stessi orari.

Ci scusiamo per il disagio.