A-12: che ci azzecca il tunnel della Fontanabuona col ponte Ragone?

Raffaella Paita conosce la Riviera di Levante? In un’intervista rilasciata oggi al Secolo insiste che, per risolvere i disagi dovuti alle deviazioni del traffico dall’A-12 alla viabilità ordinaria occorre costruire il tunnel della Fontanabuona e prolungare le gallerie di Sant’Anna a Sestri. Entrambe opere necessarie, ma slegate dal fatto che Autostrade in caso di necessità (lavori o incidenti) scarica il proprio traffico sulla insufficiente viabilità ordinaria.

Negli anni Sessanta la via Aurelia rimase chiusa per mesi per una frana avvenuta a Pieve Ligure e la viabilità alternativa fu individuata nella Fontanabuona. Ma con i “bisonti” e il volume di traffico degli anni Sessanta. Oggi la strada 225 della Fontanabuona potrebbe diventare un tratto (un tratto) di viabilità alternativa se si risolvesse l’accesso da viale Kasmnan a Chiavari, la correzione del tracciato ( e la garanzia di sicurezza) ed una soluzione per immettersi a Genova (il Ferriere è insufficiente).

Il tunnel previsto tra Cicagna e la A-12 (tra Recco e Rapallo) aumenterebbe solo il traffico sull’autostrada. Il prolungameto delle gallerie di Sant’Anna eviterebbe la chiusura dell’Aurelia durante le mareggiate proteggendo contemporaneamente la statale dalle frane.

Nel caso dello stop ai mezzi pesanti sul viadotto di valle Ragone (o in qualsiasi altro dell’A-12), che vantaggio avrebbe portato il tunnel della Fontanabuona? (m.m.)