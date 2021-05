Portofino: ormeggi di ‘Baia Cannone’, via alla revisione

Il Comune di Portofino ha in concessione demaniale marittima l’utilizzo di alcuni ormeggi, compresi due situati bella “baia cannone”; in vista dell’inizio della stagione turistica è necessario provvedere alla loro manutenzione ordinaria al fine di garantirne la sicurezza. Nello specifico è necessario: pulire 4 boe di ormeggio con idropulitrice, revisione e ripristino; sostituzione di 4 cavi di ormeggio e 7 anodi in zinco; riposizionamento di 4 ancore con riposizionamento palloni di spinta.

I lavori sono stati affidati alla ditta “Deep water” di Matteo Marolato per un importo complessivo, Iva compresa, di 10.443 euro.