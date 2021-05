‘Santa’: poesie d’amore nelle vetrine della città

Da Libreria di Santa riceviamo e pubblichiamo



Ispirandosi al filone del Maggio dei Libri 2021 ‘Amor… ch’a nullo amato amar perdona” La Libreria di Santa (in Via Cavour 13 a S. Margherita Ligure) ha deciso di diffondere amore e poesie tra le vie della città, perché cos’altro se non la poesia può raccontare l’amore?

Il 15 maggio, nel giorno dell’anniversario della morte di Emily Dickinson, chiunque passeggerà per S. Margherita Ligure troverà, grazie alla disponibilità di altre attività, poesie d’amore sulle vetrine della città.

Si ringraziano:

Antica drogheria Seghezzo

Sapori di Pane

Il Sandalo caprese

Cappelleria Cavallini

Pasticceria Arte Dolce

Foto Hubner

Gelateria Centrale

Libreria dell’Arco

Panificio Pinamonti

Linea Ufficio

Panificio Marengo (La Bottega del Pane)

Pasticceria La Viennese

SantaShoes

Foto Studio A.D.P.

—

La Libreria di Santa, Via Cavour, 13 16038 S. Margherita Ligure (GE)

Tel. 0185 282602

E.Mail è = libreriadisanta@libreriasantamargherita.1