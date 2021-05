Recco: Messa alla Cappella dell’Ascensione a Faveto

Dal Comitato Festeggiamenti Megliese riceviamo e pubblichiamo

Domenica 16 maggio – Festa dell’Ascensione – la comunità Recchelina, salirà alla cappella situata in località Faveto dedicata proprio all’Ascensione, dove il parroco don Enrico alle ore 18.00 celebrerà la Santa Messa. La cappella che era stata gravemente danneggiata dall’uragano che si era abbattuto sul Golfo Paradiso nell’ottobre 2016; dove sono ancora oggi in corso lavori di ristrutturazione e di sistemazione dell’area. La posizione è bellissima con il suo panorama mozzafiato sulla vallata di Recco. Il comitato Festeggiamenti Megliese sta lavorando per la valorizzazione e il recupero di questa area.