Recco: finali scudetto pallanuoto, modalità prenotazioni

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 17 maggio sarà possibile prenotarsi per assistere alle finali scudetto della Pro Recco. A causa delle disposizioni dovute all’emergenza Covid 19 non sarà possibile assistere alle partite di mercoledì 19 e giovedì 20 maggio sulle gradinate della piscina di Punta Sant’Anna, verrà quindi, a cura dell’amministrazione comunale, allestito un ledwall (maxischermo) sul Lungomare Bettolo, ripristinando l’area eventi della scorsa estate. Si potranno vivere gli incontri in diretta nel rispetto della normativa vigente, che prevede la possibilità di assistere agli spettacoli all’aperto con sedute distanziate di almeno un metro, indossando la mascherina. L’area potrà contenere fino a 600 spettatori (le linee guida ne consentono 1.000). Le prenotazioni, per avere diritto all’assegnazione del posto, si aprono lunedì 17 maggio telefonando al 3667804083, lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13; martedì dalle ore 8.30 alle 17; mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13; giovedì dalle ore 8.30 fino all’inizio della competizione. “Come la scorsa estate – dice il sindaco Carlo Gandolfo – i posti a sedere saranno divisi in settori con accessi differenziati e uscite separate”. Gli spettatori potranno prendere posto dopo la misurazione della temperatura.