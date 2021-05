Recco: “Casetta dell’acqua, merito anche nostro”

Da Immaginarecco e dai suoi consiglieri Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

La giunta di Recco ha deliberato nella sua ultima seduta l’installazione della “Casetta dell’acqua” nel retro del palazzo comunale. Siamo sicuramente favorevoli a questa iniziativa che però, contrariamente a quanto si apprende dalla lettura della delibera (n. 77 del 11/05/2021), non è nata dalla volontà della sola Amministrazione comunale di Recco. Infatti vi è una mozione (Prot. n. 12440 del 12/06/2020) presentata dai Consiglieri comunali di ImmaginaRecco e votata all’unanimità nel Consiglio comunale del 18 giugno 2020 che impegna l’Amministrazione nella realizzazione di tale casetta. Sarebbe stato d’uopo che, nella delibera sopracitata, ci fosse almeno inserita nelle premesse la mozione approvata in quanto, una mozione del Consiglio comunale, vuole essere rappresentativa della volontà del Consiglio comunale tutto (Consiglieri di maggioranza ed opposizione) e non solo degli Assessori della Giunta divenendo un impegno preso dall’Amministrazione comunale nei confronti della Città. Questo non vuole essere una rivendicazione della paternità di questa singola iniziativa, poco ci importerebbe, siamo comunque soddisfatti che questa nostra proposta si realizzi per l’importante vantaggio sia per i cittadini che per l’ambiente, ma vuole essere un richiamo al Presidente del Consiglio comunale di Recco e all’Amministrazione di tener presente delle iniziative dell’opposizione, e soprattutto delle deliberazioni del più alto organo governativo cittadino che è il Consiglio comunale.