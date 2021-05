Rapallo: ragazzi della Nassa, una giornata di pulizia

Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”, riceviamo e pubblichiamo

Prima uscita di Nassa Rapallo (che è il nome che un gruppo di giovani hanno adottato perché si impegnano a raccogliere e sostenere le idee dei ragazzi della Riviera per il miglioramento del proprio territorio): oggi dividendosi in gruppi si sono dedicati a pulire dal Castello e lato foce, Prelo a San Michele, Parco delle Fontanine e Area Cani Parco Casale.

Stamattina il tempo non era granché, ma non ha fermato questi ragazzi impavidi che alle 8, appena aperto il Parco delle Fontanine, si sono presentati con i sacchi e i guanti messi a disposizione dalla società Aprica che collabora attivamente al progetto attraverso i suoi referenti in loco.

Hanno partecipato studenti del Liceo Da Vigo di terza, quarta e quinta: Giulia Chiappini, Asia Gasparini, Gaia Fasano, Laura Malasi, Amelia Cuneo, Gloria Paganini, Eleonora Lapolla e del gruppo Nassa: Giovanni Costa, Gabriele Ghisleni, Linda Renzone.

Vedere questi giovani che volontariamente si prendono cura del proprio territorio è una vera gioia che riscalda il cuore e prova ancora una volta che i ragazzi hanno delle potenzialità che devono essere sviluppate, anche quelli che ci fanno imbestialire quando nel Parco distruggono e buttano rifiuti ovunque. Questa giornata è importante perché questo gruppo ha dato l’esempio di come sarebbe bella la nostra cittadina se tutti la rispettassimo e la sentissimo veramente nostra. In fondo non costa nulla mettere i mozziconi di sigarette nei portacenere o i rifiuti nei bidoni e nei cestini…..

Noi dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” che da trent’anni ci occupiamo della salvaguardia del verde e che cerchiamo di coinvolgere e collaborare con i frequentatori del Parco abbiamo accolto con entusiasmo questo meraviglioso gruppo di giovani con i quali speriamo di organizzare presto altri eventi.