Rapallo: “Molo dei battelli, a quando l’inizio dei lavori?”

Da Gianluca Cecconi, segretario del Circolo Pd Rapallo, riceviamo e pubblichiamo il testo della lettera che questa mattina è stata protocollata in Comune (Più che al Comune occorre chiederlo al Provveditorato o al ministero da cui lo stesso dipende. Il Comune o la Regione con l’inizio dei lavori non c’entrano m.m.)



Oggetto: molo per battelli

Con la presente, come partito democratico, siamo a chiedere al Sindaco e all’Amministrazione di Rapallo: “quando avranno inizio i lavori di rifacimento del molo per l’attracco dei battelli?”

Dal 27 Aprile c’è l’ok da parte del Circomare di Santa Margherita Ligure e sembrava che i lavori (ormai in ritardo) potessero partire ad opera del “Provveditorato interregionale Opere Pubbliche di Piemonte-Valle D’Aosta-Liguria cui è stato assegnato il rifacimento del molo.

A oggi dopo aver sistemato un paio di container e recintata l’area è tutto fermo.

Abbiamo già scritto più volte su come sia importante per la nostra città avere questo servizio, per il turismo e per l’indotto di lavoro che crea.

Non si possono più trovare scuse, i lavori devono partire al più presto, si rischia oltre che a perdere un servizio per il turista, di mettere a rischio posti di lavoro.

Ci auguriamo che questa nostra segnalazione venga ascoltata al più presto per il bene della nostra città e di chi lavora in questo settore e tutto l’indotto intorno ad esso.

Il segretario, il direttivo, il consigliere comunale del partito democratico di Rapallo

Sede di via Venezia 8 recapito tel: 3471193815