Rapallo: Meeting, appuntamento il 15 maggio in piazza Da Vigo

Una delle novità più entusiasmanti di questa edizione di “Meet the Meeting” è la partecipazione di più di 100 città in Italia e all’estero (l’anno scorso erano 56) che si sono coinvolte per promuovere l’appuntamento e per realizzare a loro volta eventi a sostegno del Meeting. Numerosi volontari sono da tempo all’opera, seguendo le attuali disposizioni sanitarie, per organizzare nelle proprie città degustazioni, serate musicali, incontri ed eventi con alcuni dei protagonisti del prossimo Meeting e per gustare insieme la diretta del 15 maggio. Tutte le regioni sono coinvolte, l’elenco delle città è lunghissimo.