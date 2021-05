Rapallo: in crescita la popolarità del sindaco

La popolarità del sindaco Carlo Bagnaco sembrava in calo alla vigilia e dopo la campagna elettorale per le elezioni regionali e l’inconorazione da parte di Berlusconi a coordinatore regionale di Forza Italia.

Oggi il sindaco di Chiavari Marco di Capua ha compito 50 anni e ha reso noto che oggi era anche il compleanno del collega Carlo Bagnasco che di anni ne ha compiuto 44 anni. Curiosità ripresa da Levante News. I conti bisognerebbe farli domani o lunedì, ma tanto è bastato perché al sindaco di Rapallo, che aveva pubblicato un post, giungessero in poche ore 1.538 messaggi di auguri. Un sintomo della ritrovata popolarità, probabilmente alimentata dal fuoco (anzi fuochetto) amico in vista, forse, delle lontane elezioni amministrative a cui il sindaco, esauriti due mandati, non potrà più candidarsi.