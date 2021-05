Pallanuoto M/ La Pro Recco liquida il Savona (19-4)

Dall’ufficio stampa della Pro Recco riceviamo e pubblichiamo. Di Daniele Roncagliolo

La Pro Recco raggiunge la finale Scudetto: a Punta Sant’Anna i biancocelesti liquidano il Savona per 19-4 bissando il successo della semifinale di andata.

A distanza di undici anni (era il 5 giugno 2010) la piscina “Antonio Ferro” tornerà ad ospitare l’ultimo atto del campionato: si giocheranno a Recco, infatti, gara 1 e gara 2 in programma mercoledì 19 e giovedì 20 maggio. Solo stasera, al termine della semifinale Brescia – Telimar, i ragazzi di Hernandez conosceranno il loro avversario.

Partita senza storia a Punta Sant’Anna la Pro Recco al cambio campo è già sull’11-1, con il Savona a segno solo al secondo tentativo su rigore. Poker per Aicardi e Di Fulvio, migliori marcatori in casa biancoceleste.

“Abbiamo disputato una partita molto seria, concentrati fin dall’inizio – afferma mister Hernandez -. Ora ci prepariamo per la finale Scudetto, immagino sarà contro il Brescia: ci attende una gara “alla morte” sportivamente parlando, affronteremo una squadra che avrà una grande rabbia dopo la finale di Coppa Italia persa e che vorrà dimostrare di poter giocare un match diverso rispetto a Palermo. Noi siamo pronti”.

(Credit FotoFlash)