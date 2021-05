Pallanuoto F/ Doppia vittoria del Bogliasco alla Vassallo

Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951 riceviamo e pubblichiamo. Di Marco Tripodi

Pallanuoto: Under 18 femminile



Doppio successo all’esordio in campionato per le Under 18 del Bogliasco 1951. Nella prima giornata di gare, tenutesi questo pomeriggio alla Vassallo, le giovani biancazzurre allenate da Mario Sinatra si sono aggiudicate entrambe le sfide che le hanno viste protagoniste in rapida successione.

Nel primo scontro la vittoria è arrivata al termine di un tesissimo braccio di ferro con la Locatelli. Avanti 4-1 alla prima sirena e 5-2 al cambio vasca, le genovesi si sono mantenute sopra nel punteggio fino alla fine del tempo parziale, pur vedendo nel frattempo il proprio bottino assottigliarsi fino al minimo vantaggio. Le bogliaschine, però, sono venute fuori alla distanza, raggiungendo il pareggio in apertura di quarto tempo, operando un clamoroso doppio sorpasso poco dopo e rendendo di fatto inutile il sesto gol della Locatelli che nel finale non ha più trovato la forza per riprendere le rivali.

Meno incerto il secondo match, quello che opponeva Bogliasco al Venere Azzurra. Dopo aver messo subito la partita in discesa, raggiungendo presto il triplice vantaggio, le biancazzurre hanno gestito le forze nel prosieguo della sfida, concedendo alle spezzine appena due reti, una in chiusura di primo tempo, l’altra a quarto quarto inoltrato.

TABELLINI:

BOGLIASCO ’51-LOCATELLI 7-6 (1-4, 1-1, 2-0, 3-1)

BOGLIASCO: Sokhna, De March 3 (2 rig), Latta, Deserti, Rosta 2, Cavallini G., Lombella, Barbieri, Paganello 1, Rayner 1, Carpaneto, Isetta, Oberti. All. M. Sinatra.

LOCATELLI: Avenoso, Bianco 5 (1 rig), Donato, Bissocoli, Ravenna, Grasso 1, Rossi, Romano, Drago, De Laurentiis, Medicina, Polidori, Bianchi. All. S. Carbone.

ARBITRO: Bianchetti.

NOTE: uscite per limite di falli Lombella (B) nel 3° tempo e Ravenna (L) nel 4°.

*****

BOGLIASCO ’51-VENERE AZZURRA 9-2 (3-1, 3-0, 2-0, 1-1)

BOGLIASCO: Sokhna, De March 1, Latta, Deserti, Rosta 1, Cavallini G., Lombella 2, Barbieri, Paganello 1, Rayner 3, Carpaneto 1, Isetta, Oberti. All. M. Sinatra.

VENERE AZZURRA: Caso, Costa, Lucignani, Piscino, Purpura, Vanelo 1, Gnetti, Aliotta, Ioime, Cerliani 1, Delotta, Soriani.

ARBITRO: Bianchetti.

NOTE: uscita per limite di falli Aliotta (V) nel terzo tempo.