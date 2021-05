Mondiali calcio: “Diritti umani sul campo e fuori”

Dall’associazione ApsVerità e giustizia: Il Tigullio per i diritti, riceviamo e pubblichiamo

“Human rights On and Off the pitch”, diritti umani sul campo e fuori. È la scritta che campeggia sulle magliette bianche indossate dalla Norvegia prima di alcuni incontri valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022. Un riferimento alle recenti stime del “Guardian” che, in una propria inchiesta, ha parlato di circa 6.500 lavoratori immigrati (provenienti da India, Bangladesh, Nepal e Pakistan) che sarebbero morti in Qatar, Paese che ospiterà la manifestazione, durante la costruzione degli impianti in cui si disputeranno le partite dei Mondiali.

Altre Nazionali hanno raccolto la sfida e hanno fatto proprio lo stesso appello al rispetto dei diritti umani in Qatar.C’è un problema di rispetto di regole, di sicurezza sul lavoro, di diritti umani nel Paese che sta organizzando i prossimi campionati mondiali di calcio? C’è una corresponsabilità della Fifa, la Federazione internazionale, nell’aver assegnato questa prestigiosa vetrina al Paese del Golfo senza aver chiesto precise garanzie sulla sicurezza dei lavoratori impiegati? C’è una questione di etica legata al mondo dello sport e del calcio? E’ possibile pretendere, almeno da adesso in poi, che i diritti umani dei lavoratori immigrati in Qatar siano rispettati? A questi interrogativi proverà a dare qualche risposta “Mondiali di calcio 2022: diritti umani sul campo e fuori”, l’incontro in streaming che l’associazione Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti” promuove martedì 18 maggio, alle 17.30, con diretta Facebook e YouTube sui propri canali social.

Parteciperanno all’incontro il portavoce nazionale di Amnesty International Italia, Riccardo Noury, il giornalista e conduttore di Rai Sport, Paolo Paganini, e – per l’associazione promotrice – il presidente Andrea Lavarello, Francesca Caporello e Roberto Pettinaroli.

“Il tema dei diritti umani non conosce frontiere e non può accettare tabù inviolabili – dice Andrea Lavarello, presidente dell’associazione “Verità e Giustizia: il Tigullio per i diritti” – Quello che sta accadendo in Qatar interroga le nostre coscienze: attorno a un business miliardario, al potentissimo vettore di sviluppo economico che una competizione come i Mondiali di calcio innesca, non possiamo ignorare la condizione in cui sono costretti a lavorare migliaia di lavoratori immigrati dei Paesi più poveri del mondo. I Paesi europei devono pretendere che le istituzioni internazionali che governano il calcio garantiscano la sicurezza sul lavoro e il rispetto dei diritti fondamentali di queste persone”.

Associazione ApsVerità e giustizia : Il Tigullio per i dirittiemail: tigullioteridiritti@gmailò.com