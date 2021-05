Le ricette di Renzo Bagnasco: minestrone dei “cadrai”

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Minestrone dei “cadrai”

Ingredienti: 100 gr di vermicelli spezzettati, 1 melanzana non grande, 50 gr di fagiolini, 1 pomodoro, 1 gambo di sedano, 1 cipolla, 20 gr di pinoli, 2 acciughe sotto sale dissalate, 100 gr di cavolo, 2 zucchine, 1 patata, 100 gr di fagioli freschi, 1 carota, 15 gr di funghi secchi poi fatti rinvenire, 1 mazzo di basilico, 3 spicchi d’aglio3/4 di bicchiere di olio evo e sale.

Esecuzione: tagliare a dadini le melanzane e a striscioline il cavolo e tenerli a bagno per 1 ora a sperdere il gusto forte; affettare le zucchine, la patata, la carota, il sedano, la cipolla e tagliare a pezzetti il pomodoro togliendo i semi, sbucciare i fagioli, tagliuzzare i fagiolini e i funghi cuocendo il tutto in un litro e mezzo di acqua, salare e unirvi ½ bicchiere d’olio e portare ad ebollizione. Rimestare “frullando” nel frattempo il basilico, le acciughe, l’aglio e i pinoli con l’olio rimasto ed eventualmente dell’acqua calda; dopo 1 ora che bolle, gettarvi la pasta e stemperare eventualmente la patata e i fagioli non scioltisi, continuando a bollire. Dopo ancora 10 minuti aggiungervi il “frullato” rimestare e spegnere la fiamma. Se si vuole aumentare il richiamo, spezzettarvi delle foglie di basilico ad imitare il pesto; si serve senza il grana.

I “cadrai” operavano solo nel porto di Genova portando il loro gozzi sotto bordo delle navi lungo le banchine nell’ora del mezzogiorno offrendo scodelle di minestrone fumante a chi da mesi non assaggiava verdure a causa delle lunghe navigazioni; mantenevano caldo il minestrone utilizzando una sorta di “fogon” metallico e completavano l’offerta con torte ripiene di verdure. Spesso gli stessi “cadrai” gestivano lungo l’angiporto delle osterie, nelle quali confezionavano pure il cibo che offrivano e che oggi chiameremmo “da barca”. Ancora si ricordano i mitici Gianello, Angelo Bertorello da Sampierdarena, Robiche, Ruscin, Campua, il Drin e l’Osteria del Toro, per certe insolite performance del suo titolare.