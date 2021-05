Lavagna: visita dell’onorevole Bagnasco ad Aqua

Dall’ufficio stampa Aqua Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Oggi 15 maggio 2021 l’onorevole Roberto Bagnasco, membro della commissione Affari Sociali alla Camera dei deputati, ha visitato l’impianto di acquacoltura di Aqua a Lavagna e ha dichiarato quanto segue:

“Conosco Aqua da vent’anni. Ha fatto della qualità del prodotto e della sostenibilità ambientale gli obiettivi di crescita e di sviluppo. Rappresenta un supporto per la comunità locale, riconosciuto a livello internazionale come esempio di allevamento sostenibile e di eccellenza produttiva. E’ motivo di grande orgoglio e una finestra sul futuro per la collettività della nostra regione.

Voglio ricordare che l’acquacoltura è un settore strategico per realizzare gli obiettivi ambientali individuati dall’Unione Europea all’interno delle linee strategiche “Green deal e Crescita Blu.

I positivi risultati in termini ambientali sono stati certificati da Regione Liguria e dall’Agenzia per la protezione ambientale, e confermati dai prestigiosi e meritati riconoscimenti al territorio quali la Bandiera Blu e la Bandiera Verde.

Durante la visita di oggi ho avuto modo di apprezzare l’impegno di maestranze qualificate e la particolare attenzione che l’azienda dedica al processo produttivo.

Colgo l’occasione per esprimere la mia stima ad un a realtà che si è sempre sviluppata, anche superando eventi difficilissimi come la catastrofica mareggiata di tre anni fa.”

Nelle foto Roberto Bagnasco in piumino azzurro con i soci di Aqua Riccardo Repetto e Roberto Co’ e nella linea di selezione del pesce dell’azienda.