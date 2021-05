Lavagna: “Futura” e il linguaggio di Dante

Dall’Associazione “Futura” riceviamo e pubblichiamo

Incontro “Il linguaggio di Dante, la selva oscura, la scuola e la speranza”- Venerdì 18 maggio 2021 ore 10.00.

L’Associazione Futura, attraverso gli incontri proposti, prosegue il suo itinerario per la conoscenza dei nostri artisti che hanno fatto grande la nostra storia e la nostra cultura.

Venerdì 18 maggio ore 10.00 in streaming verrà proposto l’incontro “Il Linguaggio di Dante, la selva oscura, la scuola e la speranza”, sempre sulla piattaforma Jitsi Meet (stanza Futuralavagna) e sul canale YouTube dell’Associazione https://youtube.com/c/FUTURAapsLavagna

Introdurrà la presidente di Futura, Aurora Pittau, e la relatrice sarà Anna Pettinaroli che ricorderà il Sommo Poeta e l’importante anniversario. Il 2021 è l’anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321. La sua Commedia, considerata la più grande opera scritta in lingua italiana è uno dei capolavori della letteratura mondiale, ancor oggi più che mai attuale perché infonde la speranza di riuscire presto anche noi a “rivedere le stelle”.

L’iniziativa si inserisce nel corso di “Comunicazione e Media”, tenuto dal docente Roberto Pettinaroli e ospiterà studenti e docenti del Liceo Marconi Delpino di Chiavari e del Liceo Galileo Galilei di Macomer, protagonisti dell’edizione 2021 dei Colloqui Fiorentini. L’evento, dal titolo “Ma per trattar del ben ch’i vi trovai..” e promosso online da Diesse Firenze e Toscana, quest’anno è stato dedicato a Dante e ha avuto un migliaio di iscritti, provenienti da 90 scuole italiane. I liceali hanno lavorato sulla Commedia anche fuori dagli orari di scuola e in streaming ma durante la tre gg dei colloqui hanno visto premiati gli elaborati artistici e le tesine, frutto del loro alacre lavoro.

Martedì 18 maggio i componenti di Futura proporranno un dialogo con gli studenti per capire come Dante riesca ancora oggi a parlare alla vita dei giovani e che cosa essi abbiano scoperto lavorando sulla sua opera.

L’incontro di Futura fa seguito all’evento già presentato dal professor Daniele Lazzari su “La visione di Dante” del 9 aprile 2021 e fa da unicum al precedente. l’Associazione Futura invita, come sempre, scuole, associazioni e cittadini a partecipare perché sarà molto interessante ascoltare una innovativa esperienza culturale e didattica per accorgerci tutti, giovani e adulti, che la scuola è viva, anche in tempo di confinamento!

Il Consiglio Direttivo

Aurora Pittau

Rina Seminaroti

Mario Fato

Princi Ratti

Giovanni Sanguineti