Due rapine in 24 ore, arrestato 45enne genovese

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Ieri in mattinata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, in corso Firenze, traeva in arresto per “tentata rapina e ricettazione” un 45 enne genovese, gravato da pregiudizi di polizia. L’individuo, poco prima, con il volto travisato da un passamontagna, armato di coltello a serramanico, aveva tentato di rapinare l’ufficio postale, ma senza esito rimanendo bloccato tra le due porte di sicurezza. Si dava alla fuga a bordo di un motociclo. L’equipaggio prontamente intervenuto avvisato dalla Centrale Operativa allertata dagli impiegati dell’ufficio postale, si poneva all’inseguimento, bloccandolo subito dopo. Accompagnato in caserma, identificato in Rota Roberto genovese, perquisito è stato trovato in possesso dell’arma da taglio, sequestrata, e pertanto veniva dichiarato in stato di arresto. Lo scooter, risultato essere stato rubato, al momento è stato affidato ad una depositeria in attesa di essere riconsegnato al proprietario.

Veniva immediatamente rilevata dai carabinieri una analogia con quanto accaduto la sera prima in una farmacia del centro cittadino, in particolare l’abbigliamento ed il medesimo modus operandi. Le indagini già in corso da parte dei Carabinieri della Stazione di Ge-Carignano con la collaborazione dei colleghi dell’aliquota operativa della Compagnia di Ge-Centro, quali la visione delle telecamere per la sicurezza cittadina, le impronte rilevate dalla Sezione investigazioni scientifiche, consentivano di raccogliere elementi di responsabilità del Rota in ordine alla rapina avvenuta la sera precedente alla farmacia di via Fieschi, dove, puntando il coltello al farmacista, l’arrestato si era impossessato di 200 euro in contanti, dileguandosi. Dopo le formalità, nella tarda serata di ieri è stato tradotto e associato presso il carcere di Ge-Marassi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.