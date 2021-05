Cinque Terre “Prima della ciclovia vogliamo i depuratori”

Dalla Comunità Marinara delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Noi di Comunità Marinara delle Cinque Terre a gennaio di questo anno abbiamo chiaramente espresso la nostra estrema perplessità riguardo il tentativo acrobatico del Parco per dipingere il progetto di una galleria ciclabile tra Monterosso e Levanto, come un’opera di abbattimento delle emissioni e di riconversione a fonti energetiche.

I 3.000.000 euro richiesti dal Parco al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito di fondi stanziati per proposte progettuali finalizzate alla “mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici”, non possono assolutamente essere spesi per un tunnel dedicato a pochi ciclisti.

I fondi dovrebbero essere stanziati per altre opere urgenti che non devono essere ancora rimandate e che sicuramente risultano molto più pertinenti all’oggetto del bando ministeriale: “lotta agli effetti dei mutamenti climatici”.

Il nostro grido non è stato assolutamente accolto; Comunità Marinara Cinque Terre non è stata contattata dal Parco anche solo per un incontro chiarificatore, dove forse vi era modo di comprendere eventuali possibili attinenze del progetto galleria con i chiari requisiti ambientali del bando, se mai tali attinenze ci fossero state.

Il silenzio assordante del Parco e la sua determinazione a dirottare una tale importante cifra per un progetto assolutamente non necessario, ci ha indotto a rivolgerci direttamente al Ministero dell’Ambiente.

Pertanto CM5T pone direttamente all’attenzione del Ministero dell’Ambiente quante e quali altre opere possono essere veramente riconducibili alla tutela dell’Ambiente; sono interventi che ormai da anni risultano estremamente urgenti e comunque primari rispetto ad una galleria per ciclisti:

– Mancano i depuratori e non si può più contenere la fogna sversata in mare solo con i divieti di balneazione.

– Le coste devono essere un bene primario da proteggere e salvaguardare all’interno di un’Area Marina Protetta, per non perdere irrimediabilmente spiagge erose sia dal mare, sia dalla totale mancanza di progetti a breve e medio termine volti al contrasto di questi fenomeni. Abbiamo perso irrimediabile patrimoni come le spiagge di Corniglia e di Guvano.

– Il territorio richiede azioni volte al recupero dei terreni incolti ed alla regimazione delle acque per non temere il distacco di pericolose frane ogni volta che piove.

– I muretti a secco franano e con loro la nostra storia, le nostre tradizioni e al tempo stesso il nostro fragile territorio.

– Molti sentieri sono ancora chiusi e languono i progetti di intervento. Riaprire i sentieri vuol dire recuperare il territorio e anche un modo sostenibile di fare turismo, con un’offerta di esperienze più qualitative rispetto agli attuali ammassamenti obbligati attorno alle stazioni dei treni; tale flusso importante di persone occorrerebbe accompagnarlo e disperderlo nel territorio tramite la rete dei percorsi naturali che sono i nostri sentieri, da anni tristemente chiusi (vedi sentiero azzurro tra Corniglia e Manarola e tra Manarola e Riomaggiore).

– Aree naturalistiche abbandonate da anni devono essere recuperate quanto prima liberandole dalle recinzioni della burocrazia: nessun progetto è ancora previsto per bonificare l’area dell’ex villaggio Europa a Corniglia e l’area di Torre Guardiola a Riomaggiore rimane da anni un’oasi preziosa dimenticata ed irraggiungibile.

Questi sono veri interventi prioritari che dovrebbero essere proposti da chi è tenuto alla cura e alla protezione dei nostri borghi e del nostro territorio.

Con la nostra lettera chiediamo un confronto con il Ministero dell’Ambiente in quanto riteniamo che occorra stanziare fondi per progetti molto più incisivi negli ambiti dell’efficienza energetica, del contenimento del rischio di esondazioni, della rinaturazione delle aree costiere, del ripristino di habitat, ecosistemi e biodiversità, della gestione forestale sostenibile.

Comprenderà certo il Ministero dell’Ambiente le urgenze che le nostre Cinque Terre reclamano da anni e capirà che può attendere un progetto per una galleria per ciclisti, dovendo scegliere dove meglio investire 3.000.000 di euro per l’ambiente.

Proponiamo al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica di fare delle nostre Cinque Terre un esempio virtuoso, un modello ripetibile, dove attuare veramente la Transizione Ecologica tanto auspicata.

Il nostro è un Parco ambientale ed esige interventi per mantenere il suo delicato equilibrio, non è certo un parco dei divertimenti con giostre e tunnel ciclabili.

Lettera al Ministro della Transizione Ecologica