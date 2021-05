Chiavari: “L’Istituto Luzzati e le sue notevoli eccellenze”

Abbiamo aspettato qualche giorno prima di rispondere al post dell’Avv. Segalerba sulla pagina di Avanti Chiavari e ripreso da diverse testate giornalistiche locali perché, come nostra consuetudine, ci piace approfondire.

Così ieri mattina con l’On. Traversi ci siamo recati all’Istituto Luzzati dopo aver preso appuntamento con il Dirigente Spaccini, e abbiamo constatato che le affermazioni contenute nel post dell’Avv. Segalerba sono contestabili in diversi passaggi:

1- i banchi a rotelle non sono stati imposti dal Ministero ma ordinati direttamente e consapevolmente dal Dirigente

2- vengono regolarmente utilizzati in molte aule e non solo non si registrano gare di autoscontri ma garantiscono praticità e concreta didattica

3- per quanto riguarda i banchi “tradizionali” fotografati ammassati e “abbandonati”, sono semplicemente in attesa di essere utilizzati: l’anno prossimo, con l’istituzione di una classe ad indirizzo digitale, troveranno la collocazione alla quale da subito sono stati destinati

4- il Dirigente Spaccini, reggente anche del Liceo King di Genova, da tempo utilizza i banchi a rotelle – da prima della pandemia e ben prima che il grande pubblico ne scoprisse la scandalosa esistenza: appena si è presentata l’occasione di richiederne altri dal Ministero, si è attivato prontamente

L’Avv. Segalerba avrebbe potuto chiedere appuntamento al Dirigente; invece si è presentato nell’Istituto in un giorno di assenza del Dirigente stesso, non solo dimostrando poco rispetto del ruolo istituzionale di entrambi, ma perdendo l’occasione di poterlo ascoltare: avrebbe potuto scoprire tutti gli aspetti di cui sopra. Senza contare che invece di oscurare la gestione del Dirigente avrebbe potuto cogliere l’occasione per approfondire e ricordare con lui le eccellenze dell’Istituto: lo abbiamo trovato moderno e perfettamente al passo con i tempi. Un esempio su tutti, ma non unico, le stampanti 3D presenti nel laboratorio di informatica, che vengono utilizzate per progetti particolarmente interessanti e molto apprezzati anche da specialisti del settore.



Cosa sta facendo l’Avvocato, come Consigliere della Città Metropolitana, per preservare e difendere questa eccellenza del territorio? Perchè, ad esempio, ci risultano recentissime iniziative ben poco rispettose dell’Istituto. Il terzo piano dell’Istituto è forse a rischio? Si stanno facendo ragionamenti di ridimensionamento dell’Istituto senza tener conto della sua unicità e delle sue necessità? Ma lasciamo che il tempo ci mostri le risposte.