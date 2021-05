Camogli: altri loculi a rischio, si trasferiscono i feretri

di Consuelo Pallavicini

Francesco Olivari, sindaco di Camogli, ha firmato poco fa un’ordinanza che riguarda un nuovo intervento al cimitero di Camogli. Intervento che si è reso necessario effettuare subito, a partire da lunedì. “Ieri l’Università di Firenze ci ha informato che i sensori posti nella falesia per monitorare il terreno hanno rilevato piccoli movimenti – spiega – Da qui la decisione, in via precauzionale, di intervenire sui muri perimetrali delle piane E e G, togliere i feretri e le cassette e ricollocare il tutto in posizione più sicura. I titolari delle concessioni verranno contattati”.

Ordinanza 49 – 15 maggio 2021 trasferimento salme piane E e G