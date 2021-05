Camogli: al Boschetto, consegnato ex voto della Vespucci

Dall’Associazione ”Insieme per il Boschetto” riceviamo e pubblichiamo

Il presidente dell’Associazione ”Insieme per il Boschetto”, Fabrizio Fancello, è lieto di comunicare che alcuni giorni fa il Santuario di Nostra Signora del Boschetto ha accolto un nuovo ex voto, espressione di gratitudine verso la Madonna venerata a Camogli.

La particolarità di questo gesto è che si deve a membri dell’equipaggio del più prestigioso veliero che ancora oggi naviga su tutti i mari proprio come quelli protagonisti dei dipinti ottocenteschi conservati nel Santuario, l’ “Amerigo Vespucci”.

Il nuovo ex voto, un acquarello di Davide Besana, è stato consegnato al rettore don Franco Marra dal Capo di Prima classe Vangelisti, dall’autore Davide Besana, accompagnati dal comandante del Vespucci Capitano di Vascello Gianfranco Bacchi.

Come da tradizione l’acquarello riproduce il fatto accaduto a bordo e una ampia didascalia lo descrive:

“Nave scuola Amerigo Vespucci al comando di Gianfranco Bacchi, in navigazione tra Favignana e Selinunte nell’estate dell’anno 2020 perse il controllo del pennone della gabbia volante, del peso di 3 tonnellate e solo l’intervento della Vergine impedì la morte o il ferimento dell’equipaggio in manovra”.

Per il comandante Bacchi anche questa usanza di fede è una delle antiche tradizioni della navigazione che ama recuperare e rivivere:

“A bordo del Vespucci ci stiamo impegnando a ritrovare antiche tradizioni cristiane che per vari motivi sono state abbandonate o sospese. Come per l’imbroncamento dei pennoni nella Settimana Santa, usanza ripresa quest’anno dopo decenni di pausa, anche la motivata consegna di un ex voto “marinaro” rappresenta un sacrale elemento di tradizione di cui ogni marinaio dovrebbe essere geloso custode e narratore”.

D’intesa con il Rettore del Santuario, si è deciso che, fino al termine dell’estate, il nuovo ex voto, offerto da un membro dell’equipaggio di un veliero che prosegue l’antica tradizione della grande navigazione a vela, venga temporaneamente collocato nel chiostro insieme a quelli ottocenteschi: ciò al fine di una migliore fruizione da parte dei visitatori ed in attesa della definitiva collocazione all’interno del Santuario.

Per Farida Simonetti, curatrice del nuovo allestimento e autrice del volume “Fede e Coraggio” (ed. Tormena) dedicato agli ex voto storici del Boschetto “l’offerta di questo ex voto è un gesto individuale di fede, quindi privato, ma assume un significato ben più ampio mostrando il perdurare nel nostro tempo del ruolo del Santuario del Boschetto di Camogli come punto di riferimento per la comunità dei naviganti; un ex voto attuale che si unisce alle testimonianze del passato per continuare a raccontare in questo luogo la vita sul mare e i suoi protagonisti”.