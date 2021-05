Val di Vara: gli allevatori sperimentano “InnovaBioZoo”

di Guido Ghersi

Nella seconda quindicina dello scorso mese di aprile, in Val di Vara, è iniziato un progetto sperimentale che interessa alcune aziende del Biodistretto Biologico. Il progetto che va sotto il nome di “InnovaBiozoo” viene finanziato dalla Regione Liguria Assessorato all’Agricoltura, nell’ambito del PSR che vede lo stesso Biodistretto quale capofila di un partenariato unitamente al “Centro per la ricerca delle produzioni animali”, all’Aiab della Liguria e alla “Fondazione per la ricerca in agricoltura biologica e biodinamica”. L’esperimento si concluderà nel mese di luglio 2022. Gli allevatori potranno seguire i bovini a distanza e controllarli con un segnale sonoro e delle vibrazioni. Questo sistema è già stato sperimentato in due nazioni europee: la Svizzera e la Germania.