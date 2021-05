Val di Vara: 250 atleti domenica al “Cento Croci Trail”

di Guido Ghersi

Domenica 16 maggio, tempo atmosferico permettendo, i crinali dei monti dell’Alta Val di Vara, tra Liguria ed Emilia, diventeranno la pista per oltre 250 atleti provenienti non solo dalla Liguria ma da molte regioni confinanti. La manifestazione va sotto il nome di “Cento Croci Trail”, settima edizione. I percorsi più brevi vanno da 12 a 17 km., con dislivelli tra i 500 e gli oltre 1.000 ml., mentre quello più lungo da 34 e 50 km. ha un dislivello che tocca 2.000 fino ai 2.500 ml. e riguardano sia il Sentiero Italia che l’Alta Via dei Monti Liguri. Organizzatore della manifestazione podistica, Pier Luigi Ravella unitamente all’Asd Spirito di Tarsogno (PR.). Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla “Croce Rossa” mentre i premi per gli atleti consisteranno in prodotti del territorio: dal formaggio della Valle del Biologico al prosciutto di Parma e torte salate.