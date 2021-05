Sestri: progetto verticale: infanzia, primaria e secondaria

Dalla docente Cinzia Ottonello riceviamo e pubblichiamo

Vi informo per conto della Dirigente Scol. Prof.ssa D.Arena, che Mercoledì mattina, sul campo da basket della scuola secondaria di primo grado “Descalzo” di Sestri Levante, nascerà un albero di 72 figure con cuori palpitanti.

Sono 72 come le classi che hanno caratterizzato in modo creativo il proprio cuore di cartoncino colorato sul quale hanno scritto anche i loro nomi. Le figure sono ispirate alle opere di Keith Haring, chiare, comprensibili, lineari e per questo, come le intendeva lui, adatte ad essere fruite dalla collettività.

E’ un messaggio affidato all’immagine: l’albero e una comunità scolastica, accomunati dal concetto di vita e dal suo perpetuo rinnovarsi. Dall’essere ancorati alla realtà delle cose, come le radici alla terra, ma di voler propendere al cielo per realizzare i propri sogni e i propri obiettivi.

La referente operativa del “Progetto Albero” per l’Istituto Comprensivo di Sestri Levante.

Prof.ssa Cinzia Ottonello