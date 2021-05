Da Fipsas Genova riceviamo e pubblichiamo

Asd F.Vignocchi Boccadasse, Asd Sommozzatori della Lanterna e asd Club Sub Sestri Levante, in collaborazione con i docenti Cristian Umili e Adriano Penco, organizzano un Corso di fotografia subacquea (specialità per AR e Apnea) con rilascio di Brevetto PFs Fipsas e Underwater Photographer Cmas.

Email:f.vignocchisub@libero.i