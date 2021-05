Sesta Godano: limitazioni fino al 4 giugno sulla provinciale 2

di Guido Ghersi

Nel territorio del Comune di Sesta Godano, in Val di Vara, scattano le limitazioni sulla Sp.n°2 per il ripristino dell’asfalto. Infatti, la necessità di risistemare la pavimentazione a seguito dei lavori di estensione del metanodotto, ha costretto la Provincia della Spezia ad emanare un’ordinanza ad hoc per imporre temporanee sospensioni della circolazione stradale sulla strada provinciale tra la foce di Agneta Antessio Pignona e Casa Maestra, nel tratto compreso tra il cimitero della frazione di Pignona e la comunale che collega Ponte Garolo ad Antessio. Le limitazioni, inizieranno dalle ore 08,30 di lunedì 17 maggio fino a venerdì 4 giugno (prefestivi e festivi esclusi) e riguarderanno la fascia oraria tra le 08.30 e le 18.