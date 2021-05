‘Santa’: attivo lo sportello telematico del Comune, istruzioni in streaming

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

I cittadini di Santa Margherita Ligure hanno a disposizione un’importante novità: è attivo infatti lo Sportello Telematico Polifunzionale, un canale digitale per presentare le pratiche in modo guidato, in remoto e in qualsiasi momento, comodamente da casa o dall’ufficio.

L’attivazione dello sportello telematico polifunzionale è un cambiamento storico nel rapporto tra l’Ente e i Cittadini e consentirà la semplificazione dell’interazione, la riduzione dei tempi di attesi, lo snellimento delle modalità operative interne agli uffici e l’eliminazione dei documenti cartacei.

«Santa Margherita Ligure sempre più Smart City -dichiara il Sindaco Paolo Donadoni – prosegue la digitalizzazione dell’ente; il nostro obiettivo è quello di avere online tutti i servizi per i cittadini. Ringrazio gli uffici per l’impegno dimostrato».

Il 21 maggio 2021 alle ore 17:00 è in programma un evento in streaming in collaborazione con il Gruppo Maggioli, fornitore del servizio per il Comune di Santa Margherita Ligure, per spiegare ai Cittadini il funzionamento del nuovo Sportello Telematico Polifunzionale. Per partecipare all’evento occorre iscriversi gratuitamente al seguente link https://www.globogis.it/news/evento-digitale-santa-margherita-ligure