‘Santa’: in via Romana come fulmini, ignorando il senso unico

Via Romana è una apparentemente tranquilla strada che a Santa Margherita Ligure collega il quartiere di San Siro con la frazione di San Lorenzo. Il tratto a valle è carrabile ed è il mancato rispetto delle regole a renderlo insidioso e pericoloso.

La parte iniziale della via che parte da San Siro è organizzata a senso unico a salire; chi scende deve voltare a destra e percorrere una deviazione come è chiaramente indicato dalla segnaletica stradale (due cartelli di senso vietato ed uno di obbligo di deviazione). Accade invece che veicoli spesso ignorino i cartelli e scendano a forte velocità controsenso, sorprendendo i pedoni. Accade anche nelle ore in cui entrano ed escono i bambini dell’Asilo San Siro con ingresso in via Romana.

Spiega una mamma: “Siamo preoccupati perché oltre violare il senso unico arrivando contromano, viaggiano anche a 70 chilometri orari; spesso ignorando anche l’obbligo, a fine strada, di voltare a destra”.

Inutile un dissuasore che dovrebbe limitare la velocità a chi sale. Unico deterrente potrebbe essere una telecamera in grado di rilevare la targa anche alla notte in modo da sanzionare i “furbetti della scorciatoia”.