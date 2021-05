‘Santa’: Docks Lanterna premiata da Industria Felix Magazine

Da Docks Lanterna riceviamo e pubblichiamo

La società genovese Docks Lanterna si conferma ai vertici delle società di capitali in Liguria e nel Nord Italia. L’inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine – trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved – che ha analizzato 55 mila bilanci di società di capitali, di cui 40mila con sede legale in Piemonte, 14mila in Liguria e poco più di mille in Valle d’Aosta, ha premiato Docks Lanterna come “miglior impresa del settore ambiente per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved” collocandola tra le 62 top imprese tra Liguria, Piemonte e Val d’Aosta.

Un grande risultato che certifica ancora una volta la serietà, la professionalità e l’affidabilità della nostra azienda, dei nostri servizi e dei nostri collaboratori.