San Fruttuoso: Giornate Fai di Primavera (domani e domenica)

Sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 la 29ª edizione delle Giornate Fai di Primavera. 600 aperture in 300 città, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria.

Prenotazione obbligatoria su www.giornatefai.it entro la mezzanotte del giorno precedente la visita, fino a esaurimento posti disponibili.

Contributo minimo suggerito a partire da 3 € per sostenere la missione della Fondazione e partecipare alle visite in completa sicurezza.

Elenco completo dei beni aperti in Liguria:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-di-primavera/i-luoghi-aperti/?regione=LIGURIA