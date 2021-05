Riomaggiore: ex Villaggio Europa, Circolo Vas contro Comune

di Guido Ghersi

Nei giorni sorsi, davanti al Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) di Genova, si è discusso dell’ex Villaggio Europa di Corniglia e il diniego dell’Amministrazione Comunale di Riomaggiore (sotto cui la struttura ricade) di fornire la necessaria documentazione.

I giudici del Tar hanno dato ragione al Circolo Vas delle Cinque Terre, sostenuto nel ricorso dall’avv. Daniele Granara, dichiarando l’illegittimità del silenzio risparmiato dal Comune. Pertanto, dall’ultima battaglia legale, sono trascorsi ben dieci anni, la riqualificazione dell’area и stata oggetto di questo contenzioso da parte de citato Circolo, presieduto da Evasio Pasini. I giudici del Tribunale, inoltre hanno condannato il Comune al pagamento delle spese legali ammontanti in 3 mila euro, stabilendo in 30 giorni il termine per l’adempimento della sentenza, con la riserva della nomina di un “commissario ad acta in caso i persistente inadempienza”.