Riaperture: Confartigianato chiede l’esonero del canone Rai

Da Confartigianato La Spezia riceviamo e pubblichiamo

Grazie all’emendamento proposto da Confartigianato Imprese è stato approvato l’esonero dal versamento del canone Rai per le strutture ricettive e per quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Si tratta di un importante alleggerimento dei costi per le imprese che altrimenti sarebbero state costrette a pagare un servizio non fruito a causa delle chiusure imposte dalla pandemia. L’esenzione che rientra nel Decreto Sostegni Bis riguarda i canoni speciali per l’intero 2021. L’emendamento amplia quanto già stabilito dal primo Decreto Sostegni che prevedeva invece la sola riduzione del 30% del canone, come agevolazioni sui costi fissi. Per chi avesse già pagato non è possibile ottenere un rimborso ma è prevista la possibilità di chiedere un credito d’imposta corrispondente.