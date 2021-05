Regione: ecco il calendario delle Commissioni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il calendario delle Commissioni

5° Commissione: Controlli; Verifica attuazione delle leggi; Pari opportunità

Seduta in videoconferenza

Martedì 18 maggio 2021, alle ore 16.30

ordine del giorno:

1) Ordine del giorno 973 “Sulla rigenerazione dell’Ospedale di Quarto”. Sul provvedimento si svolgerà un’audizione con il Sindaco del Comune di Genova.

2) Ordine del giorno 101 “Sull’incentivazione per l’assegnazione di incarichi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dei comuni delle aree interne” Sul provvedimento si svolgerà un’audizione con il Presidente della Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale della Liguria.

*****

1° Commissione: Affari generali e istituzionali; Bilancio

Seduta in videoconferenza

Lunedì 17 maggio 2021, alle ore 11

ordine del giorno:

– Disegno di legge 70: “Modifiche alla legge regionale statutaria 3 maggio 2005, n.1 (Statuto della Regione Liguria)” – Illustrazione del disegno di legge.

*****

2° Commissione: Salute; Sicurezza sociale

Seduta in videoconferenza

lunedì 17 maggio 2021, alle ore 14.30

ordine del giorno:

1) Audizione con l’amministratore unico Liguria Digitale, commissario straordinario di A.Li.Sa. e direttori generali delle asl liguri, dell’ospedale Policlinico San Martino, Galliera, Evangelico Internazionale e Giannina Gaslini sulla questione delle interconnessioni informatiche in ambito sanitario e criticità di confronto fra utenti e operatori sanitari.

2) Audizione del presidente Associazione Maruzza Regione Liguria, direttore generale Istituto Giannina Gaslini, direttore sanitario e al responsabile del reparto di Fisioterapia e Recupero Funzionale dell’Istituto medesimo, i direttori generali e i direttori sanitari delle ASL, il Commissario straordinario di A.Li.Sa., in merito alla presentazione da parte dell’Associazione Maruzza Regione Liguria della proposta di un ambulatorio “Bimbi Per Sempre”.

*****

4° Commissione: Territorio; Ambiente

Seduta in videoconferenza

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 9.30

argomento:

– Approfondimento in merito all’iter istitutivo del Parco Nazionale di Portofino.

Sull’argomento si svolgerà l’audizione dei rappresentanti dell’Ente Parco regionale di Portofino, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, di Italia Nostra, WWF, Legambiente, Fridays For Future, Tutti per il Parco -Comitato per il Parco Nazionale di Portofino, Cordinamento per il Parco Nazionale di Portofino, dei Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Recco, Rapallo, Coreglia Ligure, Zoagli, Chiavari, Leivi, San Colombano Certenoli, Cicagna, Tribogna, Avegno, Uscio, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Lumarzo, Bargagli, Genova.