Recco: la tecnologia a soccorso dei negozi di vicinato (2)

” Il sindaco Carlo Gandolfo ha parlato di “grande entusiasmo”. Alice Diena, nella sua veste di presidente Ascom ha detto che durante il lockdown i negozianti erano un po’ frustrati nel vedere il fiorire del commercio on line; strumenti come questo aiutano a trovare nuove energie e nuovi clienti.

Si tratta del progetto “Negozi in tasca”: un’app che attraverso lo smartphone consente di aprire una vetrina sui negozi di vicinato che hanno aderito e sapere tutto ciò che ci interessa su un prodotto e poterlo ordinare, comprare, farselo consegnare a domicilio. Massimo Vanzi, del Rotary, ha detto che la proposta è stata fatta a tutti i Comuni del Golfo Paradiso: Recco ha risposto entusiasticamente per primo. Manuela Francalanci del Civ di Recco ha sottolineato il fatto che adesso occorre far conoscere questo strumento a negozianti e clienti.

Nelle foto la conferenza stampa