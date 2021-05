Rapallo: super pulizia nel park moto di via Betti

A Rapallo la ditta Aprica, leader in Italia nel settore dell’igiene urbana, si impegna quotidianamente per garantire pulizia e decoro dell’intero territorio cittadino e frazionale. Nei giorni scorsi su indicazione del consigliere comunale Andrea Rizzi, ha tra l’altro eseguito operazioni di pulizia straordinaria con spazzatrice meccanizzata e sfalcio del parcheggio moto di Via Betti in zona stazione ferroviaria.

C’è chi afferma che è un compito della ditta che ha vinto l’appalto; ma non è così; basterebbe chiedere all’ex sindaco Giorgio Costa la situazione che ha trovato il giorno del suo insediamento e che si protratta nel tempo. Ecco perché i Comuni del Tigullio fanno bene a dire no all’appalto unico senza bando che il sindaco metropolitano Marco Bucci vuole assegnare ad Amiu.