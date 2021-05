Rapallo-Nassa: sabato giornata di grandi pulizie

Da Mariabianca Barberis, presidente Associazione culturale Parco Fontanine, riceviamo e pubblichiamo

Che cos’è la nassa? E’ un attrezzo storico tradizionale ligure impiegato nella pesca dei crostacei e Nassa è il nome che un gruppo di giovani hanno adottato perché si impegnano a raccogliere e sostenere le idee dei ragazzi della Riviera per il miglioramento del proprio territorio.

L’idea Nassa nasce a Sestri Levante da un gruppo di amici desiderosi di riprendersi l’opportunità di esprimere attivamente la propria opinione e realizzare proposte concrete per la propria città, al di là dell’opinione politica, della religione o della condizione sociale.

NassaSestri, a partire dal 2 luglio 2019, è riuscita a coinvolgere oltre 120 ragazze e ragazzi di Sestri Levante in diverse attività, agendo attivamente per concretizzare le necessità dei giovani. Da questa iniziativa è nata nel 2020 NassaChiavari, che è diventata recentemente Associazione.

Tutto ciò ispira un altro gruppo di giovani che, con modalità analoghe, si impegna a raccogliere le proposte per la città di Rapallo: NassaRapallo.

Per rendere attuabili questi obiettivi Nassa Rapallo si basa sulle competenze che i propri membri hanno maturato in ambito universitario e/o extra-accademico anche fuori dalla Liguria o dall’Italia, ma che partecipano comunque attivamente ai progetti.

L’attività “RaccattaNassa + Da Vigo Nicoloso per l’ambiente” è la prima iniziativa che porta questi giovani allo scoperto nella propria città.

Volontariato di Sostenibilità Ambientale e Sociale

Finalità principali: 1. Valorizzazione della sostenibilità, con particolare riguardo verso la sfera sociale ed ambientale. 2. Pulizia di aree degradate volta a sensibilizzare i giovani e la comunità nel suo complesso. 3. Creazione una rete di cooperazione volontaria e libera tra diversi target d’età, che crei un coinvolgimento reale nel territorio. 4. Possibilità per i liceali di far valere l’attività come credito extracurriculare

Finalità secondarie: 1. Possibilità di un continuum dell’attività durante altri weekend + la possibilità di organizzare giornate dedicate e laboratori di sensibilizzazione riguardo la sostenibilità ambientale, l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti. 2. Analisi dei dati circa l’inquinamento del territorio(es. tipologia di rifiuti)

Modalità di azioni: Il progetto prevede una sinergia d’intenti tra più persone attraverso una coordinazione da parte del gruppo giovanile Nassa Rapallo per le azioni ambientali che vogliono esser messe in atto da alcuni giovani delle classi terze, quarte e quinte che frequentano il liceo Da Vigo-Nicoloso, fuori dall’orario scolastico, il cui promotore dell’iniziativa è il rappresentante d’Istituto Valentino Ferrari. Tutte le persone che prendono parte all’attività di pulizia agiscono come singoli volontari e come cittadini liberi. Partner dell’iniziativa è Aprica, nella persona di viviano steward della società, cioè per dirla all’italiana “assistente alle modalità di raccolta dei rifiuti” la quale fornirà sacchetti e guanti ai partecipanti e provvederà alla raccolta dei rifiuti a fine mattinata, nei punti prestabiliti. La giornata di pulizia sarà svolta il giorno Sabato 15 Maggio 2021. Dal mattino presto si partirà dalle spiagge, dal Castello e lato foce torrente, Prelo SanMichele e anche nei Parchi: Parco delle Fontanine e AreaCani Parco Casale

Per saperne di più seguici su instagram! @nassa_rapallo

Noi dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” che da trent’anni ci occupiamo della salvaguardia del verde, abbiamo accolto con entusiasmo questa fantastica idea e ci ritroviamo assolutamente d’accordo con gli intenti di questo meraviglioso gruppo di giovani con i quali organizzeremo sicuramente in futuro altri eventi.