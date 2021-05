Rapallo: “Bandiera Blu, proposta accolta con entusiasmo”

La Bandiera Blu nel 2022 è diventata a Rapallo un obiettivo primario dopo l’entrata in vigore del depuratore e l’annunciato dragaggio del Golfo che concorrerà ad un miglioramento della qualità delle acque. Bandierà Blu significa mare pulito e servizi.

Dice il sindaco Carlo Bagnasco: “Questa mattina ho indicato ai dirigenti comunali un obiettivo intersettoriale che per la nostra amministrazione è prioritario raggiungere: il conseguimento della Bandiera Blu. Il traguardo è senza dubbio ambizioso ma raggiungibile nei prossimi anni attraverso completamento di molteplici interventi tra i quali, l’opera di dragaggio del Golfo e l’ampliamento della spiaggia “dei Cavallini” che si vanno ad aggiungere alla messa in funzione del depuratore, già in atto. Ringrazio la macchina comunale che ha accolto con entusiasmo la proposta, sono certo che anche grazie alle competenze dei nostri uffici verrà portata a compimento”.