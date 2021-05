Rapallo: al molo dei battelli, il mistero dei lavori fermi

I battelli turistici che in estate effettuano mini-crociere nel Golfo Tigullio, offrono normalmente lavoro ad una cinquantina di famiglie e contribuiscono a portare sul lungomare di Rapallo migliaia di turisti con un indubbio vantaggio alle attività economiche anche del centro storico. I battelli quest’anno non possono operare a Rapallo perché il molo di attracco, a poco meno di tre anni dalla mareggiata dell’ottobre 2018 non è ancora operativo.

Lo scorso 27 aprile è arrivato l’ok da parte del Circomare di Santa Margherita Ligure e sembrava che i lavori, seppure in ritardo (gravissimo rispetto le aspettative di lavoro e reddito) potessero iniziare l’indomani ad opera del “Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche di Piemonte-Valle D’Aosta-Liguria cui è stato assegnato il rifacimento del molo. Invece sono arrivati un paio di container, è stata recintata l’area di cantiere, ma al lavoro non c’è nessuno. Non si sentono levare grida di sdegno dai rappresentanti locali dei partiti che sono al governo. Non dovrebbero sollecitare il finanziamento (che c’è), non i permessi (che ci sono), ma l’inizio dei lavori. Cercare di capire perché il Provveditorato non inizia, quali sono i motivi ostativi. A differenza del Castello, ancora incomprensibilmente sotto sequestro, per il molo si tratta di mettere a rischio posti di lavoro (m.m.).