Portofino: Parco, maxi convocazione in Regione

Alla vigilia della fine del commissariamento e alla nomina del suo presidente, del parco di Portofino si parlerà giovedì mattina in seno alla commissione regionale “Territorio-Ambiente”. Verranno ascoltati i rappresentanti dello stesso Ente Parco, del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova, di Italia Nostra, Wwf, Legambiente, Fridays For Future, “Tutti per il Parco – Comitato per il Parco Nazionale di Portofino”, “Cordinamento per il Parco Nazionale di Portofino”. E ancora i Comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure, Recco, Rapallo, Coreglia Ligure, Zoagli, Chiavari, Leivi, San Colombano Certenoli, Cicagna, Tribogna, Avegno, Uscio, Sori, Pieve Ligure, Bogliasco, Lumarzo, Bargagli, Genova.