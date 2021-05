Ne: abbandono selvaggio di ingombranti, tolleranza zero

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

Nelle giornate di Martedì 11 e di Mercoledì 12 Maggio 2021, la Ditta Aprica Spa, responsabile della raccolta rifiuti sul territorio comunale di Ne, ha svolto un’operazione di pulizia straordinaria, resasi necessaria a causa dell’abbandono indiscriminato di ingombranti in prossimità delle isole ecologiche presenti sul territorio comunale.

Nello specifico, nella giornata di Martedì, l’opera di risanamento ha riguardato le frazioni di Campo di Ne, Bivio Rivaie, Terisso, Pontori Alto, Pontori, Chiesanuova, Bivio Tolceto, Bivio Sambuceto, Frisolino, Bivio Iscioli (Case Monti), Iscioli Basso, Piandifieno, Nascio, Cassagna, Bivio Zerli, mentre Mercoledì sono state ripulite le frazioni di Statale, postazione Biscia, Prato Alto, Case Soprane, Reppia, Botasi, Bivio Monte Zatta. (Si allegano foto)

L’Amministrazione Comunale è unita e determinata nell’assumere una linea dura nei confronti dei trasgressori e, a tal fine, dichiara che verranno intensificate le operazioni di controllo con conseguenti sanzioni, come da ordinanza n.18/2020, affinchè cessi definitivamente questo comportamento non solo indecoroso, ma anche oneroso. “Un comportamento veramente vergognoso – afferma il Vicesindaco, Fabrizio Podestà- in quanto l’inciviltà di alcuni va, purtroppo, a penalizzare economicamente, anche quella parte di cittadini che fa la raccolta differenziata in maniera corretta. Va ribadito inoltre che nessun tipo di rifiuto debba essere abbandonato né nei pressi delle isole ecologiche né in alcun altro luogo”.

L’ Amministrazione ricorda, inoltre, che su tutto il territorio comunale la Ditta Aprica svolge il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio (gratuito per gli utenti) e il ritiro, sempre gratuito, di rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta di Via San Biagio a Chiesanuova, il primo sabato del mese dalle ore 8:00 alle ore 11:00, e in località Vallescura (Gambatesa) il terzo sabato del mese, dalle ore 8:00 alle 11:30.