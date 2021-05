Lettere/ “Gli uliveti, Iren, le tariffe e i tanti bla bla bla”

Da Andrea Vaccari riceviamo e pubblichiamo

La Liguria costiera, lo si sa, è prevalentemente olivetata tanto che sia il vecchio Piano Paesistico Regionale che quello nuovo in fieri considerano gli oliveti come componente essenziale di quel tipico paesaggio ligure che nelle intenzioni e logorroici bla bla bla riversati nelle paginate dei suddetti Piani è da conservare ad ogni costo. Il “tipico paesaggio” però non si conserva per miracoloso meccanismo autonomo ma necessita di continua manutenzione come ben sa chi coltiva e produce olio, includendo l’irrigazione delle piante nei periodi siccitosi.

Il Soviet della Città Metropolitana nella quale il Tigullio è ormai intrappolato, tramite ATO (Ambito Territoriale Ottimale) che è poi lo stesso ente che ha appioppato il megadepuratore a Chiavari, stabilisce le eventuali agevolazioni tariffarie per l’erogazione dell’acqua a fine non domestico: di qui la tipologia ad “Uso agricolo” e quella a “Difesa degli appezzamenti del Territorio”. Bene, dirà l’ignaro, con la seconda tariffa si potranno così salvaguardare gli oliveti aiutando i pochi cretini che ancora se ne occupano, ma qui sta l’inghippo in quanto l’agevolazione è riservata agli appezzamenti ad “uso seminativo” ma non agli oliveti. Mi piacerebbe davvero sapere quanti seminativi siano visibili percorrendo ad esempio l’Aurelia lungo le zone più panoramiche: in un sol colpo i Comuni (ad iniziare da Genova) azionisti di Iren hanno allegramente gabbate le buone intenzioni del Piano Paesaggistico. In altre parole, bla bla bla ma chissenefrega degli oliveti.