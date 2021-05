Lavagna: spiagge agibili nonostante i lavori in corso

Dagli uffici di staff della segreteria del Sindaco di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

A seguito di ribasso d’asta sui contributi ottenuti dalla regione (pari a 2.500000 €), il Comune è riuscito a reinvestire ben € 300.000, proponendo a novembre 2020 una variante che, però, la Regione ha autorizzato solamente il 14 aprile. Immediatamente, con incredibili sforzi da parte degli Uffici, sono iniziati questi ulteriori lavori da completare, compatibilmente con la variante “tempo”, entro il 31 maggio.

Questo il solo motivo per cui al momento la nostra costa è oggetto di limitazioni alla balneazione. Ciò nonostante, il Comune é riuscito ad ottenere una sospensione dei lavori durante il weekend, con possibilità di utilizzo di ombrelloni e lettini e rimessa in pristino la domenica sera. Non solo, sarà anche possibile l’utilizzo degli stessi durante la settimana, previa la massima attenzione alle distanze rispetto ai mezzi impegnati sul litorale.

Specifica l”Assessore Enrico Piazze : “Lavagna sta realizzando sul suo litorale un intervento manutentivo di dimensione epocale, che continuerà anche il prossimo anno. Occorre lo sforzo e la collaborazione di tutti perché si riesca a goderne i vantaggi nel futuro.”

IM000076.JPG