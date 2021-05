Da Arcigay Genova riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 17 maggio dalle ore 10:00 presso piazza della Libertà, quindi presso la sede del Comune di Lavagna, sarà inaugurata grazie all’impegno dell’Associazione Culturale L’Agorà una panchina arcobaleno. Anche in questo caso nei pressi di una panchina rossa, confermando la vicinanza fra i due simboli. Alla cerimonia sarà presente il rappresentante di Arcigay Genova per la formazione e il lavoro nelle scuole. Un padrino d’eccezione in Guido Gargioni.