Chiavari: Palazzo Bianco,due voci fanno discutere la città

La vita politico-amministrativa di Chiavari è fatta anche di voci che si rincorrono, spesso si dissolvono nel nulla, altre volte anticipano la realtà. Due novità, stando alle voci, interesserebbero Palazzo Bianco e attendono smentite o conferme. Primo caso: Italgas avrebbe venduto l’area di via Trieste per realizzarvi un supermercato (tra le ipotesi Esselunga); se fosse vero addio a ipotesi di acquisto, di giardini, area verde, etc, etc, etc. Pagine di cronaca da riscrivere.

La seconda voce sarebbe la trasformazione dell’immobile dell’ex area Rissauto in due dozzine di appartamenti. Ci sarebbe la richiesta di privati e la volontà dell’amministrazione di esprimere un atto di indirizzo favorevole. Perché? Ricavarne gli oneri di urbanizzazione per poter mettere in funzione la piscina. Non quella del Lido, bensì quella di via Entella.