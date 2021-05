Camogli: variazioni di bilancio approvate dalla maggioranza

di Consuelo Pallavicini

Pochi ma “sentiti” i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Camogli, svoltosi da remoto.

Approvata, con i voti della maggioranza e la minoranza uscita dalla seduta, la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021 con ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 55/2021. Il sindaco Francesco Olivari ha presentato voce per voce le varie cifre. Immediata la reazione della minoranza con gli interventi di Giuseppe Maggioni, Claudio Pompei, Agostino Bozzo. La variazione, a distanza di poco più di un mese dall’approvazione del bilancio, è stata vista come incapacità di previsione oppure frutto di noncuranza. Così come è stato criticato l’avere incamerato il contributo della Protezione civile come se fosse già stato erogato (arriverà ma in 3 tranches dopo la rendicontazione).

Criticata anche la gestione del problema copertura piscina, il cui tetto dovrà essere demolito (220.000 euro). Olivari ha fatto presente innanzitutto che tutto il deliberato verrà inviato alla Corte dei conti, che i costi per la piscina non sono variati (pare ci sia stato un errore di progettazione una trentina di anni fa) e che sul contributo di cui sopra, il modo di procedere è corretto. Fatto confermato da Massimo Vallese, segretario comunale, che ha richiamato l’art. 179, 2° comma.

Per chi frequenta San Fruttuoso la buona notizia è che verrà sistemato il sentiero che dall’imbarcadero, passando dal retro di Da Giovanni, giunge all’abbazia; 290.000 euro sono destinati alla progettazione e costruzione dei loculi del cimitero e altri interventi.

Approvato il piano finanziario della Tari e delle tariffe per l’anno 2021 con i soli voti della maggioranza (contrari Maggioni, Caviglia, Pompei, Agostino Bozzo). Le tariffe, calcolate sui costi (spazzamento, lavaggio, trasporto, smaltimento, etc.) che hanno una parte fissa ed una variabile, sono pressoché uguali alle precedenti; prevedono qualche euro in più. Fattore positivo la percentuale di raccolta differenziata (64,31% nel 2019; 66,32% nel 2020; 73,73% nei primi mesi di quest’anno). La minoranza ha criticato il non aver abbassata la Tari, almeno per le attività commerciali che sono in sofferenza e aver anticipato la scadenza rate rispetto allo scorso anno. In questo quadro però c’è un segnale positivo, fatto presente da Olivari: l’eventualità di avere entro maggio risorse per dare ristoro agli esercenti. Sul tema l’assessore Agostino Revello ha precisato che si pensa di differenziare il conferimento: raccolta di prossimità nel centro cittadino e porta a porta nelle frazioni. Ha anticipato che in via Castagneto Sejà, dove vivono 500 famiglie, verrà posizionata una casetta per l’acqua, che potrà eliminare in gran parte la plastica e che sul territorio saranno create postazioni dove poter conferire l’olio attraverso bidoncini da 5 litri.

Sui debiti fuori bilancio dell’importo di euro 749.548,15, Olivari ha richiamato 4 delibere di giunta tutte inerenti agli interventi successivi al crollo di una porzione di cimitero avvenuta il 22 febbraio: la n° 42 del 15 aprile, la n° 53 e 54 del 29 aprile, coperte col decreto della protezione civile (695.000 euro) e la n° 59 del 6 maggio coperta con soldi comunali. La minoranza, nuovamente uscita dalla seduta, ha criticato la procedura di somma urgenza e la mancanza di programmazione oltre alla mancanza di collaborazione in seno al Consiglio.

Consiglio si è concluso con l’interpellanza di Claudio Pompei: “Richiesta se si ritiene opportuno intervenire e in quali tempistiche per risolvere alcune

problematiche nella zona di Bana, via Chiesa Vecchia di Bana per pulire la sede stradale, verificare alcuni cedimenti, prevedere sfalci ed installare specchi che aiutino nelle manovre delle auto”. Pompei ha auspicato maggiore impegno e attenzione per le frazioni dove i cittadini si sentono trascurati. A rispondere l’assessore Agostino Revello, che ha fatto presente che a Bana sono già stati rifatti da Ato alcuni tratti della rete fognaria e che a fine mese sarà emanato un bando per l’ultimo tratto. Per i cedimenti, uno in particolare che è stato transennato, si saprà settimana prossima se dovrà essere effettuato un intervento pubblico oppure privato. Revello, che ha specificato che l’amministrazione lavora anche per le frazioni, ha fatto presente che sono in atto sul territorio gli sfalci, eseguiti da più ditte e che la polizia municipale è stata interpellata sugli specchi.