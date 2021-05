Camogli: Sistema di Accoglienza, allo studio percorsi per i rifugiati

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Negli uffici dei Servizi Sociali del Comune, si è svolta la prima riunione operativa del SAI, Sistema di Accoglienza Integrata (ex Siproimi- Spar, Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) per la definizione del cronoprogramma delle attività che consentiranno ai richiedenti asilo e rifugiati di accedere a percorsi mirati in un’ottica inclusiva e di integrazione.

Erano presenti il responsabile del procedimento, Margherita Ceravolo, l’assistente sociale Irene Dilorenzo, il direttore di progetto Vittorio Gallo, il consulente tecnico Danilo Parodi e il direttore esecuzione contratto Roberta Marrazzo.

Il comune di Camogli, capofila del progetto SAI dal 1 maggio scorso, attualmente si occupa dell’accoglienza di 41 ospiti -11 collocati a Uscio e 30 a Camogli – per la maggior parte donne con bambini.

Il valore dell’appalto legato al progetto, che terminerà il 30 giugno 2023, è di un milione e quattrocentomila mila euro, Fondi Europei finanziati dal Ministero degli Interni.