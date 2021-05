Camogli: raccolta differenziata oltre il 70 per cento

Dalla comunicazione del Comune di Camogli

Buoni i risultati della raccolta differenziata relativi al primo quadrimestre 2021: salita di alcuni punti in percentuale, ha superato il 70%.

È in corso la riparazione o sostituzione di numerosi cassonetti su tutto il territorio comunale: i cassonetti che presentano danni, ove possibile saranno ristrutturati o altrimenti sostituiti da nuovi.

In particolare, accogliendo la richiesta di numerosi cittadini, l’Amministrazione Comunale ha predisposto l’acquisto dei nuovi cassonetti per la raccolta dell’umido con apertura a pedale che consentono il conferimento dei rifiuti senza contatto.