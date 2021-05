Autosilo pubblico interrato sotto piazzale Matteotti; il termine di proroga delle offerte scadeva oggi alle 12; è stato prorogato alle ore 12 di venerdì 14 giugno. Di conseguenza sono stati prorogati il termine ultimo per effettuare un sopralluogo (lunedì 7 giugno); il termine ultimo per chiedere chiarimenti (Domenica 6 giugno, evidentemente c’è un errore); la seduta pubblica per l’apertura delle offerte (ore 14.30 di giovedì 17 giugno).