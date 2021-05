Assistenti sociali: l’Ordine ligure e il disegno di legge sulla salute della mamma

Dall’ufficio stampa di Altra Economia riceviamo e pubblichiamo

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria prende posizione sul progetto di legge regionale sulla “tutela della salute della donna e del concepito”. “La presenza in consultori e ospedali di organizzazioni con un orientamento univoco rischia di interferire con la libera scelta delle donne e minare l’autonomia professionale degli operatori”.

Nella lettera aperta -datata 14 maggio 2021- a firma della presidente Paola Cermelli (in allegato la lettera completa) si legge tra l’altro:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria (Croas) per conto della propria comunità professionale, ritiene doveroso formulare alcune considerazioni sul P.D.L. 71 del 06.05.2021 “Norme per la tutela della salute della donna e del concepito, in attuazione delle leggi n. 405 del 29 luglio 1975 e n. 194 del 22 maggio 1978”. […]

La comunità professionale […] assume come fondamentali i diritti costituzionalmente garantiti e riconosce il valore sociale della maternità e come professione d’aiuto favorisce tutti gli “interventi di ascolto e sostegno a favore delle donne e delle coppie” purché tuttavia non ne limitino la libertà di scelta e le convinzioni etiche”.

Il Croas ritiene importante il richiamo alle due leggi citate, ma rileva che la vera urgenza sia attuarne in modo pieno e integrale i contenuti, in primo luogo tutte le azioni di prevenzione in esse previste a carico prima di tutto del sistema dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.

“Solo in questo modo -scrivono- si evitano o almeno si riducono i “rischi ” enumerati nel P.D.L che causerebbero il ricorso alla interruzione della gravidanza”.

Il Croas condivide la necessità, che il welfare attuale per migliorare l’offerta dei servizi faccia ricorso alla collaborazione dei corpi sociali (associazioni, cooperative e altri) ma precisa nella lettera “che si deve trattare di tutti i corpi sociali così da poter garantire ugualmente ai cittadini una scelta libera secondo le proprie convinzioni etiche”.

A questo proposito ci sono alcuni passaggi nel corpo delle premesse e nell’articolato del progetto di legge che si prestano a rischi di interferenze:

“• nei confronti della donna, in condizione di oggettiva difficoltà, è la collocazione nei consultori ed ospedali della presenza di organizzazioni orientate in modo univoco che possano influenzarle

• la previsione da parte delle organizzazioni di cui trattasi, di rapportarsi con i singoli operatori dei vari servizi, non riconoscendone forse l’autonomia professionale”.

Infine – rileva Croas – “il miglioramento o come si dice la “promozione e sviluppo” di qualsivoglia servizio od attività, per essere concretamente perseguiti” richiedono risorse “e quindi non si dovrebbe e potrebbe parlare di invarianza finanziaria per il bilancio regionale”.

Il Croas resta sempre disponibile e aperto a ogni confronto. Informazioni 335 5699475